Mediterranea, a breve in zona Sar libica

ROMA, 2 LUG - "Siamo partiti. Mediterranea Saving Humans torna in mare": lo comunica la ong via social, spiegando che le fasi di salvataggio non verranno effettuate con la nave 'Mare Jonio', "che assurdamente rimane dietro il cancello di un porto per avere salvato 30 vite", ma con un natante, 'Alex', utilizzato finora come barca appoggio. "Ancora una volta siamo in mare per salvarci", viene sottolineato, aggiungendo che tuttavia non saranno soli, perché "Open Arms e Aylan Kurdi di Sea-Eye saranno insieme a noi".