Cancellato volo dopo 30 ore ritardo

BERGAMO, 1 LUG - È stato cancellato dopo 30 ore di ritardo il volo della compagnia Blue Panorama per Minorca che che avrebbe dovuto decollare da Orio al Serio alle 13,30 di ieri: i 160 passeggeri sono rimasti fermi all'aeroporto con la prospettiva di una partenza ritardata, ma comunque programmata per il tardo pomeriggio di oggi. Ma nel tardo pomeriggio la compagnia aerea ha fatto sapere che il volo è stato cancellato per un guasto tecnico. Disagi con Blu Panorama sempre da Orio al Serio anche per altri voli: quello per Mikonos in programma alle 5 di stamattina non è ancora decollato, così come il volo per Kos, la cui partenza era prevista per le 11,45 ed è stata riprogrammata per le 19,15.