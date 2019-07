Istat: Conte, bene dati ma c'è da fare

ROMA, 1 LUG - "Disoccupazione ai minimi dal 2012, occupazione al top da oltre 40 anni: dall'Istat oggi arrivano dati molto incoraggianti che ci danno fiducia. Sappiamo che c'è ancora tanto da fare, soprattutto al Sud". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet. E, in un secondo "cinguettio" il capo del governo aggiunge: "Con il ministro Luigi Di Maio, ad esempio, siamo impegnati per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Siamo sulla strada giusta".