Bertolini "Questo affetto non finisca"

ROMA, 30 GIU - "Siamo molto sorprese, sapevamo che c'era affetto nei nostri confronti, ma non ci aspettavano certo un'accoglienza del genere. Ora dobbiamo continuare a fare bene e bisogna seguire ancora queste ragazze che danno soddisfazioni incredibili". Queste le parole della ct della nazionale Milena Bertolini, appena sbarcata a Fiumicino insieme alle azzurre dopo l'eliminazione al Mondiale francese. "Le immagini che mi porto dietro - aggiunge, interpallata da Sky - sono due: l'ingresso delle ragazze quando abbiamo giocato contro l'Australia e il gol-partita di Barbara (Bonansea, ndr) a tempo scaduto. Quello è stato un momento importante che ha svoltato, per noi e per l'affetto degli degli italiani. Ci auguriamo adesso - conclude la ct - che tutto questo non finisca ma che si continui perchè queste ragazze lo meritano".