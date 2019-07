Caldo, 12 anziani ricoverati a Firenze

FIRENZE, 1 LUG - A causa del forte caldo di questi giorni 12 anziani sono stati ricoverati per disidratazione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze. Lo rende noto l'Asl Toscana centro. I pazienti sono arrivati ieri intorno alle 16 al pronto soccorso di Torregalli e sono stati subito trattati. Il caso più grave, spiega una nota, è stato quello di una paziente anziana con febbre e un'alta concentrazione di sodio nel sangue a causa della disidratazione per il caldo. I 12 pazienti attualmente sono stabili dal punto di vista emodinamico, non hanno febbre, si stanno alimentando autonomamente e i valori della sodiemia si stanno lentamente normalizzando. Necessitano comunque di ricovero per una stretta monitorizzazione idroelettrolitica.