Minaccia di far esplodere un palazzo

BOLOGNA, 1 LUG - Ha aperto il gas della cucina, poi si è affacciato alla finestra impugnando due accendini e si è messo a gridare che avrebbe fatto saltare tutto in aria 'come una bomba'. E' successo la scorsa notte in via Oreste Regnoli, periferia di Bologna, dove un 54enne tunisino ha tenuto in scacco per tre ore forze dell'ordine e soccorritori, dalle due e fino all'alba. I Carabinieri per precauzione hanno fatto evacuare l'intero condominio, in tutto una quindicina di persone. Il capoequipaggio del nucleo radiomobile dell'Arma è riuscito ad avviare una trattativa con l'uomo che, verso le 5 del mattino, si è arreso ed è stato denunciato. Nel suo appartamento, al piano rialzato del palazzo, i militari hanno effettivamente trovato il gas aperto. Il 54enne, che era in stato confusionale, è stato caricato in ambulanza e ricoverato in psichiatria all'ospedale Sant'Orsola.