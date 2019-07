Truffa da 450 mila euro ad anziani

(ANSA)- MONZA, 1 LUG - Una donna di 38 anni, macedone pregiudicata e residente a Carignano (Torino), è stata arrestata dai carabinieri per aver raggirato e truffato due anziani pensionati della provincia di Monza e Brianza, facendosi consegnare 450 mila euro in sei anni, con la scusa di averne bisogno per far operare la figlia malata. La donna era anche riuscita a convincere uno dei due anziani a lasciare in eredità la casa a sua figlia, in un testamento poi annullato.