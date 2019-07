Parroco nel Piacentino, 'rapper str...'

PIACENZA, 1 LUG - "I vostri figli ascoltano la musica di questi stronzi, presunti rapper, che a ragazzini di 12 anni, che si affacciano alla vita con tutti gli ormoni in circolo gli dicono che tanto la vita finisce in niente". Parole durissime pronunciate ieri mattina durante l'omelia domenicale da don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia, frazione di Piacenza, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano piacentino Libertà. Ripete due volte la parola "stronzi" il sacerdote e aggiunge: "Io giuro che se ne incontro uno lo picchio, poi mi picchia lui, ma io mi ci butto dentro perché non è possibile che i nostri ragazzi ascoltino da questi stronzi che ciò che vale è solo la carriera, i soldi, il sesso, la droga". La sua alternativa don Cesena l'ha costruita portando i ragazzi della parrocchia dai 12 ai 14 anni su una ferrata dell'Appennino, al Monte Penna: "Hanno fatto fatica e hanno avuto un po' di paura, ma alla fine ce l'hanno fatta tutti".