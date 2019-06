Sea Watch:domani interrogatorio capitana

AGRIGENTO, 30 GIU - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, poco minuti dopo aver ricevuto la richiesta di convalida dell'arresto da parte della Procura, ha fissato per domani l'interrogatorio di Carola Rackete, comandante della Sea Watch3. L'atto si terrà al palazzo di giustizia di Agrigento alle 15:30. La trentunenne tedesca, che al momento si trova agli arresti domiciliari in un'abitazione di Lampedusa, verrà assistita dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini. La richiesta di convalida dell'arresto, fatta dalla Procura, è congiunta alla richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento. "La comandante di Sea Watch3, Carola Rackete, risponderà a tutte le domande del giudice e fornirà tutte le spiegazioni che le saranno richieste", ha detto l'avvocato Leonardo Marino.