Panzironi a Roma: in migliaia per lo show

ROMA - In migliaia al Palazzo dello Sport di Roma per il «Life120 Day», una iniziativa promossa da Adriano Panzironi, controverso giornalista che propone un regime alimentare a base di integratori commercializzati da una sua società e che promette di far vivere fino a 120 anni, oltre che di curare diverse patologie. Evento bocciato da medici e istituzioni, che avvertono come il metodo non abbia alcuna validità scientifica. Lo stesso ministro della Salute Giulia Grillo ha duramente criticato il guru in più occasioni.

«In sala oggi ci sono i carabinieri del Nas - dice Panzironi - credo vogliano ascoltare quello che dirò, come è già accaduto per altri incontri su filosofie alimentari lontane dalla dieta mediterranea». E riferendosi al mondo scientifico afferma: "Essere attaccati sapendo di essere nel giusto è un grande onore. Qualcuno disse 'tanti nemici, tanto onorè, questo è proprio il caso». Secondo l’ideatore di 'Life120' oggi all’evento ci sono 4.500 persone accreditate e circa 3mila che arriveranno senza prenotazione».

Spadari (Odg Lazio), Panzironi sospeso esercizio professione - Adriano Panzironi è sospeso dall’esercizio della professione giornalistica. Lo conferma la presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Paola Spadari, interpellata in proposito nel giorno dell’evento organizzato dal Panzironi a Roma (Life120live).

«Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine - rileva - ha infatti recentemente confermato la sanzione comminata a suo tempo dal Consiglio territoriale di disciplina del Lazio.

La decisione - sottolinea - è stata presa, tra l’altro, per le ripetute violazioni del Panzironi del dovuto rispetto e tutela dei soggetti deboli e per la reiterata commistione tra professione giornalistica e pubblicità: regole deontologiche e professionali al cui rispetto sono chiamati tutti i giornalisti».