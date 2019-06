A Rimini 40mila per Molo Street Parade

RIMINI, 30 GIU - Almeno 40mila persone, nell'orario di punta, per la Molo Street Parade, la manifestazione sul porto di Rimini dove, dalle 14 di ieri fino a circa l'1.30 della notte, su sei pescherecci trasformati in 'consolle' galleggianti, si sono esibiti 50 dj internazionali. I risultati in fatto di presenze, ad una settimana dalla Notte Rosa, hanno rispettato le aspettative, anche se inferiori allo scorso anno (punte di 90mila nel 2018), perché per la prima volta quest'anno la manifestazione è stata a pagamento. "E' iniziata una nuova era per la Molo Street Parade. Ed è cominciata con un enorme successo di pubblico e di partecipazione, la festa clou di quest'avvio di estate italiana", ha detto il sindaco Andrea Gnassi.