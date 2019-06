Coree: Trump arrivato nella Dmz

PECHINO, 30 GIU - Il presidente americano, Donald Trump, è giunto nella zona di sicurezza congiunta della Dmz dove, insieme al presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha visitato la torretta d'osservazione nella parte sud, tradizionalmente ispezionata in passato dai leader americani. Trump, rispetto ai suoi predecessori, non indossa però il tradizionale giubbotto militare Usa, ma è in giacca e cravatta. Prima di partire per la Dmz, Trump ha detto che era impaziente di incontrare il leader sudcoreano Kim e "di potergli stringere la mano". Il meeting rappresenterà un altro momento storico delle relazioni tra i due Paesi, nonché il primo faccia a faccia, anche se breve, tra i leader dopo il fallimento del summit di fine febbraio ad Hanoi, in Vietnam, sulla denuclearizzazione della penisola.