Turista svizzera scomparsa in lago Como

MILANO, 29 GIU - Una turista svizzera di 22 anni è dispersa nelle acque del lago di Como: si teme che sia annegata. La ragazza nel pomeriggio aveva noleggiato un'imbarcazione con un'amica nella zona di Musso. Si è tuffata per fare un bagno, ma non è più riemersa. L'amica ha dato subito l'allarme e sul lago sono arrivate le squadra speciali dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Al momento le ricerche non hanno avuto esito.