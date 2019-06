Palio Siena: assegnati i cavalli

SIENA, 29 GIU - Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 2 luglio. La sorte ha baciato le contrade di Civetta, Torre e Drago a cui sono andati i cavalli già vittoriosi in piazza del Campo, rispettivamente Porto Alabe, Rocco Nice e Remorex. Ad esultare anche i contradaioli della Chiocciola a cui è andato in sorte Violenta Da Clodia, cavallo ritenuto molto forte nonostante non abbia mai vinto. Le altre assegnazioni sono state Tabacco all'Onda, Remistirio alla Selva, Sorighittu alla Pantera, Solu Tue Due al Bruco, Renalzos all'Aquila e Tale e Quale alla Giraffa. I cavalli scelti dai capitani delle Contrade hanno tutti almeno una carriera alle spalle. I primi accoppiamenti cavalli/fantini saranno ufficiali questa sera quando è in programma la prima prova.