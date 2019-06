Anarchici lasciano scuola occupata

TORINO, 29 GIU - "La lotta è nelle strade. Lì ci rivedremo, arrivederci": è lo striscione affisso al cancello dell'ex scuola di via Tollegno, a Torino, dagli anarchici che lo scorso marzo l'avevano occupata. Dopo tre mesi gli antagonisti hanno deciso di abbandonare l'edificio che era diventato il loro quartier generale dopo lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria. La decisione di lasciare la struttura era stata annunciata, su Facebook, nei giorni scorsi. "Con l'arrivo del letargo estivo e l'impossibilità di gestire con fermezza e dedizione l'edificio assai imponente, avvisiamo tutti della nostra partenza - si legge sui social - E a malincuore lo riconsegniamo al suo precedente proprietario: l'abbandono". La scuola, intitolata a Salvo d'Acquisto, era chiusa per problemi strutturali dal giugno dell'anno scorso.