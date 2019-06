Maxi furto outlet, incendio per fuggire

FIRENZE, 29 GIU - Blitz dei ladri la notte scorsa nel punto vendita Swarovsky dell'outlet di lusso The Mall di Reggello (Firenze). Per guadagnarsi la fuga dopo aver svaligiato il negozio i malviventi, uno dei quali armato di pistola, hanno allestito dei blocchi stradali lungo le vie di accesso al centro commerciale, con barriere formate da accumuli di legna e materiale plastico che poi hanno incendiato. Nel rogo sono state coinvolte anche due auto in sosta, precedentemente cosparse di benzina, una delle quali, a gpl, bruciando ha provocato anche un'esplosione. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il valore della merce portata via si aggirerebbe tra 150 e 200mila euro.