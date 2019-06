Tormenta ex e tenta di far saltare casa

CAGLIARI, 29 GIU - "Se non torniamo insieme faccio saltare in aria la casa". È la minaccia fatta da un uomo di 35 anni di origini brasiliane nei confronti della ex compagna e che oggi ha fatto scattare l'evacuazione di una palazzina al numero 45 in via San Giuliano a Cagliari. L'allarme è scattato intorno o alle 9,30 quando l'ex compagna del 45enne ha chiamato il 113 segnalando la minaccia. In via San Giuliano sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e i vigili del fuoco. La palazzina è stata evacuata e poliziotti e pompieri sono entrati in casa. Nell'abitazione, dove già si sentiva odore di gas, è stata trovata una bombola di gpl con il tubo tagliato.La polizia ha attivato le ricerche del 35enne. Nel frattempo l'uomo ha richiamato la ex compagna, attualmente a Villacidro (Sud Sardegna) con i tre figli. "Sto venendo da te, arrivo e ti uccido". La polizia ha subito allertato anche i carabinieri del possibile arrivo del brasiliano e diffuso una nota di ricerca. L'uomo è stato bloccato nel centro di Cagliari.