G20: Xi, meglio dialogare

PECHINO, 29 GIU - Il "dialogo è preferibile allo scontro": sono le parole del presidente cinese Xi Jinping all' omologo Donald Trump, nelle battute iniziali del meeting aperte ai media. Il tycoon, da parte sua, ha detto di essere aperto di fronte a un accordo "storico" con la Cina. Nelle due delegazioni allargate, c'è, per quanto riguarda quella americana, anche la 'first daughter' Ivanka Tump.