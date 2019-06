Ue: Prodi, spero non ci sia infrazione

ROMA, 28 GIU - "Mi auguro che non venga. È tanti anni che abbiamo queste strutture, non è mai stata data una procedura d'infrazione. Significa che non c'è solo un problema di attenersi agli impegni e ai numeri, ma c'è ormai un vero malinteso, una vera mancanza di dialogo con le istituzioni europee. Io vedo un'Italia totalmente isolata". Così a Sky TG24 Romano Prodi, in merito alla procedura d'infrazione per debito eccessivo a cui potrebbe essere sottoposta l'Italia. "Per picchiare i pugni sul tavolo - ha spiegato - bisogna almeno sedersi attorno al tavolo. Ho la mia esperienza in materia: mi ricordo le parole del presidente francese a un Consiglio, che diceva che non ci può essere Europa senza l'Italia. Adesso rischiamo che ci sia un'Europa senza l'Italia, abbiamo fatto un passo in avanti nell'emarginazione".