Sea Watch: Fiano, Salvini inaccettabile

ROMA,28 GIU - "Non solo il ministro degli Esteri Moavero ha ribadito che la Libia non è un porto sicuro, ma ha anche affermato che ci sono Paesi europei pronti ad accogliere i migranti della Sea Watch. Quindi il fatto che ancora non sia stato autorizzato lo sbarco può significare soltanto che è in corso una ostinata e disumana campagna di Salvini che vuole tenere aperta a tutti i costi questa vicenda al solo scopo propagandistico. Tutto questo è inaccettabile. La situazione a bordo diviene più drammatica ogni minuto che passa. Basta, si facciano scendere i migranti e si metta fine a questa vergogna". Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo.