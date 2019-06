Di Maio, flat tax? Si trovino i soldi

ROMA, 28 GIU - Per la manovra "non serve stanziare nuovi fondi sugli investimenti perché ne abbiamo già sbloccati 87. La Lega chiede legittimamente di fare la Flat tax ma non ci dice le coperture. Io non sento più parlare da qualche giorno di abbassamento delle tasse...per me la cosa importante è abbassare il cuneo fiscale. Su questo ci lavoreremo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio a "Zapping", su RadioUno. E sulla Flat tax Di Maio aggiunge: "Non è che si pretendono di avere 15 miliardi, si trovano".