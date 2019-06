Caldo: in Sardegna toccati i 41 gradi

CAGLIARI, 28 GIU - La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l'afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l'allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione meteo dell'Arpas: il termometro si è fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non è andata meglio a Oliena e Dorgali nel Nuorese, dove sono stati toccati i 39,7 gradi. Oltre 38 gradi a Decimomannu, nel Cagliaritano, mentre negli altri centri dell'isola non si sono registrati meno di 28 gradi. E se il termometro è schizzato alle stelle, le temperature percepite dai cittadini sono state più alte. Accanto all'ondata di caldo, la Protezione civile ha emesso anche oggi un nuovo bollettino di allerta per il rischio incendi con codice giallo, quindi per medico pericolo in tutta la regione, con particolare attenzione alla Gallura e all'Iglesiente.