PARIGI, 28 GIU - I trattamenti che mantengono in vita Vincent Lambert, il tetraplegico in coma vegetativo divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, possono interrompersi "già da ora": è quanto afferma il legale della moglie, favorevole allo stop delle cure contrariamente ai genitori, dopo il pronunciamento della Corte di cassazione francese. (ANSA)