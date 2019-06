Sparatoria a Taranto, due feriti

TARANTO, 28 GIU - Sparatoria tra la gente questo pomeriggio nella città vecchia di Taranto. Sono rimasti feriti due uomini che, secondo quanto si apprende, si sarebbero affrontati dopo una lite davanti a una salumeria di via Duomo ed entrambi avrebbero esploso colpi di pistola. Uno di essi è in gravi condizioni. I due feriti sono stati trasportati in ospedale con ambulanze del 118. La sparatoria è avvenuta nei pressi della caserma dei carabinieri e dell'Università, non distante dalla zona utilizzata come set per le riprese della fiction "Il Commissario Ricciardi" con Lino Guanciale. Sarebbero stati sparati 7-8 colpi di pistola.