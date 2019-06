In auto con 2 minori, arrestati passeur

TRIESTE, 28 GIU - Viaggiavano in auto con a bordo due minorenni di origini egiziane. Ieri sera gli agenti del commissariato di Duino Aurisina (Trieste) hanno arrestato una coppia, un uomo di 42 anni, cittadino slovacco, e una donna di nazionalità italiana, di 33 anni, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Entrata in Italia dalla Slovenia attraverso l'ex valico di Pese, la coppia è stata fermata da una Volante. A bordo dell'autovettura, sul sedile posteriore, viaggiavano anche due minorenni egiziani. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito i minorenni sono stati affidati a una struttura di accoglienza, mentre i due passeur - residenti a Desenzano del Garda (Brescia) - sono stati liberati su disposizione del P.M. di turno. (ANSA).