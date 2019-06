Autonomia: Fico, Parlamento sia centrale

L'AQUILA, 28 GIU - "E' importante, fondamentale che le Camere, il Parlamento su questa questione siano assolutamente centrali, perché quando trasferiamo funzioni legislative alle Regioni non lo si può fare esclusivamente tramite intesa tra Governo e Regioni". Così il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, intervenendo sul tema dell'autonomia dalle Regioni in un evento istituzionale promosso all'Aquila dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome. "Le funzioni devono essere trasferite dal Parlamento italiano perché ha in capo la funzione legislativa italiana e quindi tutto si deve fare esclusivamente tramite passaggi corposi, veri e forti all'interno del Parlamento".