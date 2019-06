Eurostat,29% giovani né studia né lavora

ROMA, 28 GIU - Italia da record in Ue, per i giovani che non studiano e non lavorano. La percentuale di Neet tra i 20 e i 34 anni resta la più alta in Europa, con quasi il doppio della media. E' quanto emerge dall'aggiornamento Eurostat sull'intero 2018. Anno che ha visto la quota scendere al 28,9% dal 29,5% dell'anno precedente. Segue la Grecia (26,8%). Distante la sia la media dell'eurozona (17,2%) che quella Ue (16,5%). Incrociando i dati con quelli dell'Istat nella fascia 15-34 anni, il numero dei Neet supera i 3 milioni.