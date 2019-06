Maria Rosaria Omaggio, la mia Fallaci

ROMA, 28 GIU - La somiglianza è impressionante, così come il modo di camminare sul palco, la voce roca, il gesticolare o tenere tra le mani l'immancabile sigaretta. "Il mio primo incontro con Oriana Fallaci è stato fortuito, risale alla mia giovinezza: lei era con sua sorella ed è in quella occasione che mi fu presentata, per me era un sogno, avevo 18 anni. Ma la mia storia con Fallaci inizia nel lontano 2003. Lei era ancora in vita. Aveva in mente un progetto per creare l'audiolibro del suo 'La rabbia e l'orgoglio". Sono tanti i ricordi gli aneddoti che scorrono veloci, racconta l'attrice e regista Maria Rosaria Omaggio. "Ho iniziato a leggere i suoi testi, l''ho anche interpretata in un film (Walesa, di Wajda)". Nel giorno del 90° anniversario della nascita di Oriana Fallaci, Rai Cultura rende omaggio alla scrittrice e giornalista con lo spettacolo "Le parole di Oriana in concerto", il 29 giugno alle 21.15 su Rai5, con la regia e l'interpretazione della Omaggio.