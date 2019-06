Sea Watch: Berlino, Italia salva vite

BERLINO, 28 GIU - "Anche il governo italiano ha interesse a una soluzione europea del problema dei migranti e lavora al salvataggio di vite umane. Non è utile in questo momento puntare il dito sull'Italia". Così il portavoce del Ministero degli Esteri tedesco Reiner Breul risponde a chi gli chiede se l'atteggiamento italiano sulla Sea watch sia criticabile, aggiungendo che "gli Stati non vanno lasciati da soli".