Conte, da me sintesi su Alitalia

OSAKA, 28 GIU - "Come presidente del consiglio non mi posso sottrarre a tutti i dossier più importanti, che passano nelle mani del presidente del consiglio che fa una sintesi politica con il pieno coinvolgimento dei ministri competenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo, a margine del G20 di Osaka, alla domanda se pensa di prendere in mano il dossier Alitalia.