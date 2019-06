Annega turista svizzero all'Elba

MARCIANA (LIVORNO), 27 GIU - Un bagnante di 73 anni, di origine svizzera, è annegato nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque di Pomonte, frazione di Marciana (Livorno) nella zona sud-occidentale dell'isola d'Elba. L'uomo, che si trovava in vacanza sull'isola, secondo quanto riferito dai soccorritori avrebbe accusato un malore mentre era in acqua di fronte alla spiaggia del paese di via degli Oleandri, ed è annegato. Per lui non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai volontari della Misericordia di Pomonte subito arrivati sul posto insieme ai carabinieri di Campo Elba.