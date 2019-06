Mattarella riceve ambasciatore Cina

ROMA, 27 GIU - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Junhua Li, Repubblica Popolare Cinese; S.E. Slavko Matanovic, Bosnia-Erzegovina; S.E. M'Baimba Lamin Baryoh, Repubblica di Sierra Leone. Era presente agli incontri il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Claudia Del Re. E' quanto si legge in un comunicato del Quirinale.