Amm Pettorino, più governo settore mare

GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero norme precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".