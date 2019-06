Costi autostrada,Vda sollecita Ministero

AOSTA, 27 GIU - Aprire un tavolo di lavoro con il Ministero per arrivare a una soluzione strutturale e definitiva della questione autostrade in Valle d'Aosta: è quanto chiede la Regione Valle d'Aosta che ha inviato una nota al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assieme alla Sitmb. Ricordando in merito ai pedaggi autostradali che "Regione e Sitmb, azionisti di Rav, lavorano da alcuni mesi ad un progetto di revisione del piano economico tariffario scaduto nel 2014", il presidente della Regione, Antonio Fosson, e l'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, dichiarano anche che "sono già in corso costruttivi e proficui contatti con i vertici della società per una integrazione tariffaria strutturale, affinché l'autostrada torni ad essere un motore di sviluppo e non un ostacolo alle attività economiche, in sinergia con le esigenze e le potenzialità del nostro territorio".