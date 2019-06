Affidi: Fontana, commissione d'inchiesta

ROMA, 27 GIU - "Quanto sta emergendo dall'inchiesta 'Angeli e Demoni' è di una gravità inaudita. Grazie ai Carabinieri e agli inquirenti per il loro lavoro. D'intesa con i gruppi Lega ci siamo già attivati per istituire una commissione d'inchiesta sulle comunità familiari che accolgono minori. Nei confronti dei bambini deve essere garantita la massima trasparenza e ogni forma di tutela". Così il ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega alla tutela minori, Lorenzo Fontana.