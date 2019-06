De Luca, deprimente immagine da politica

NAPOLI, 27 GIU - "Il clima politico generale non suscita entusiasmo negli investitori e l'immagine che si trasmette è deprimente. Un grande Paese non si governa coi tweet ma con piani industriali veri. Se dalla mattina alla sera il 90 per cento del tempo è dedicato a fare tweet, o a perdere tempo in pippe, è tutto molto difficile". Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del forum Ansa coordinato dal direttore Luigi Contu, sul tema del calo della fiducia dei consumatori evidenziato dall'Istat.