Incendio discarica Olbia: tre indagati

TEMPIO PAUSANIA, 27 GIU - Si va verso la richiesta di processo per tre dirigenti del Consorzio industriale provinciale del Nord Est Sardegna (Cipnes): i carabinieri del Noe di Sassari hanno infatti chiuso le indagini sull'incendio che l'1 agosto dello scorso anno divampò all'interno della discarica di Spiritu Santu, a Olbia. Le fiamme distrussero la piattaforma dei rifiuti differenziati e il capannone per lo stoccaggio presenti nell'impianto di trattamento e smaltimento gestito dal Cipnes. I tre dirigenti indagati sono responsabili per conto del consorzio della gestione della discarica e sono accusati per non aver predisposto le cautele necessarie per impedire l'incendio, stoccando ingenti quantitativi di ecoballe compresse di carta e cartone nell'area dell'impianto destinata alla movimentazione dei mezzi. Secondo l'ipotesi investigativa, non erano state rispettate neanche le prescrizioni dell'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Olbia-Tempio