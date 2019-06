Ustica: Casellati, è una pagina nera

ROMA, 27 GIU - "La strage di Ustica ancora oggi, a quasi 40 anni dal disastro aereo del DC-9 dell'Itavia, provoca dolore e sdegno a tutto il Paese. Una pagina nera della nostra storia che ci ricorda non soltanto la morte di 81 persone innocenti ma anche lo strazio subìto dai loro familiari prima per la perdita degli affetti e poi per una verità troppo a lungo negata". Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando la strage di Ustica avvenuta il 27 giugno del 1980. "Bisogna percorrere fino in fondo il sentiero della chiarezza su quanto avvenuto, - ha aggiunto il presidente Casellati - per onorare il ricordo di chi ha perso la vita e per il rispetto del principio della giustizia e dello Stato di diritto. "Alle famiglie delle vittime, e all'Associazione che li rappresenta, va tutta la mia vicinanza assieme all'impegno a non disperdere la memoria di quella tragedia", ha concluso.