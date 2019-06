Tesoro:giù rendimenti in asta Btp

ROMA, 27 GIU - Calo dei rendimenti nell'asta dei titoli di Stato di oggi ai minimi dall'aprile 2018. Secondo quanto informa la Banca d'Italia il Tesoro ha collocato 2,25 miliardi di euro del Btp a 5 anni con un rendimento lordo dell'1,34% e un calo di 48 punti base rispetto all'operazione precedente. Anche per il Btp a 10 anni (per i quali sono stati collocati 2,75 miliardi di euro) il rendimento lordo è sceso al 2,09 con un ribasso di 50 punti base. Collocato anche il Ccteu per 1 miliardo con un rendimento a 1,60.