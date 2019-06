Dl Crescita: Renzi, Pd vota no

ROMA, 27 GIU - "In questa fase in cui il mondo va verso l'intelligenza artificiale, voi scegliete la strada della stupidità naturale. Per questo voteremo no al decreto. Voi avete detto no alla crescita e l'Italia pagherà il conto della vostra cialtronaggine". Così il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi, rivolgendosi alla maggioranza di governo, ha concluso il suo intervento durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita, nell'aula del Senato. Subito dopo ci sono stati applausi e qualche contestazione, con il richiamo all'ordine del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, che sta presiedendo l'Aula, al "senatore Giarrusso e soci" (del M5s).