'Merkel sta bene, oggi parte per il G20' (12)

BERLINO, 27 GIU - Il portavoce del governo tedesco ha confermato la partenza di oggi della Cancelliera alla volta del G20 di Osaka, in Giappone. "Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene" ha detto Steffen Seibert ai giornalisti stamattina dopo che Angela Merkel, durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine Lambrecht, è stata colta un tremore. Un episodio analogo si era verificato appena 8 giorni fa durante la visita del presidente ucraino a Berlino.