Crolla palazzo a Vienna, 14 feriti

BERLINO, 26 GIU - Procedono le operazioni di soccorso nell'edificio crollato parzialmente a Vienna oggi pomeriggio, nel quartiere di Wieden. Per il momento nella Press gasse il bilancio è di 4 feriti gravi e 10 feriti lievi, di cui due in stato di shock, ha riferito un portavoce del servizio di soccorso di Vienna. Lo stabile degli anni cinquanta, di cinque piani e 30 appartamenti, è stato del tutto evacuato. Anche il palazzo limitrofo è stato interessato dal crollo, secondo Der Standard. L'incidente, presumibilmente provocato da una fuga di gas, si è verificato intorno alle 16:35 di oggi pomeriggio. La polizia ha chiuso la zona al traffico. Sotto alle macerie del palazzo crollato a Vienna potrebbero trovarsi ancora delle persone. Al momento sono lavoro 100 unità dei vigili del fuoco. Al momento le macerie vengono rimosse a mano per non provocare ulteriori crolli.