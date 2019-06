Sisma, scuola donata Fondazione Bocelli

MUCCIA (MACERATA), 26 GIU - Inaugurata a Muccia, nel Maceratese, colpita dal sisma 2016, la nuova scuola primaria e dell'infanzia "E. De Amicis" donata dalla Fondazione Andrea Bocelli con il sostegno anche di vari partner privati. Nell'occasione Bocelli ha cantato l'Inno d'Italia e "Mamma". Il plesso di 1.000 mq utilizza una tecnologia a telai in legno, garantendo il più alto grado di resistenza disponibile alle scosse sismiche e certificazione in classe d'uso di 4/o grado, un edificio funzionale sicuro ed ecosostenibile. Hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il sindaco Mario Baroni. "Siamo qui - ha detto Ceriscioli - per una bellissima struttura e ringraziare di cuore chi l'ha voluta e sta testimoniando amore profondo per la nostra terra: Andrea Bocelli, che tra i suoi impegni trova modi e tempo da dedicare a queste aree ferite. La seconda dopo Sarnano, bella sotto tutti i punti di vista: tutte le opere donate hanno valore inestimabile e queste strutture hanno una cura particolare".