Domani Forum ANSA con De Luca

NAPOLI, 26 GIU - Le Universiadi ma anche l'autonomia differenziata, la sanità, i rifiuti e le prospettive politiche in Campania e nel Paese: sono fra i temi al centro del Forum ANSA in programma domani alle 10.30, nella sede dell'Agenzia a Roma, con la il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il Forum, coordinato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu, affronterà le questioni di attualità anche con un giudizio sull'attività del governo e sui problemi legati allo sviluppo del Mezzogiorno. L'incontro con il presidente della Giunta regionale della Campania sarà visibile in diretta streaming su ANSA.it e sulla pagina Facebook dell'ANSA.