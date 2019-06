Bimba morta, pm: 'Archiviare genitori'

MILANO, 26 GIU - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo a carico dei genitori di una bambina di 7 mesi morta il 18 giugno dello scorso anno dopo avere ingerito un piccolo tappo, a Milano. Il pm Maurizio Ascione, titolare dell'indagine, aveva disposto l'autopsia sul corpo della piccola e aveva iscritto, come atto dovuto, i genitori nel registro degli indagati per svolgere tutti gli accertamenti. A seguito delle indagini, il pm ha ritenuto che non vi siano state responsabilità da parte della coppia. Stando a quanto ricostruito, la neonata, che aveva vicino il fratello di pochi anni, aveva preso un tappo di un profumo e lo aveva messo in bocca e ciò aveva causato il soffocamento. Era stata trasportata con urgenza all'ospedale Buzzi, nella zona nord ovest del capoluogo lombardo, ma non c'era stato nulla da fare. La parola ora passa al gip, che dovrà decidere se accogliere la richiesta del pm, oppure ordinare l'imputazione coatta o nuove indagini.