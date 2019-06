Sea Watch: Di Maio, Ue si svegli

ROMA, 26 GIU - "L'Europa deve svegliarsi, ecco cosa penso. Penso che l'Europa debba aprire gli occhi, fare un tavolo e rivedere Dublino perché non è possibile che tutti i migranti continuino a sbarcare in Italia. Non abbiamo bombardato noi la Libia". Lo sottolinea, interpellato dall'ANSA sul caso della Sea Watch 3, il vicepremier Luigi Di Maio.