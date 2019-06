Csm: Ermini si asterrà su Palamara

ROMA, 26 GIU - Il vice presidente del Csm, David Ermini, non presiederà la Sezione disciplinare che il 2 luglio prossimo si deve pronunciare sulla richiesta del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio di sospendere dalle funzioni e dallo stipendio Luca Palamara, l'ex presidente della Anm indagato a Perugia per corruzione. Il collegio sarà invece presieduto dal laico del MoVimento 5 Stelle Fulvio Gigliotti. Si tratterà di una riunione in camera di consiglio, cioè a porte chiuse alla quale possono partecipare Palamara e i suoi difensori.