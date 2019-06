BRINDISI, 26 GIU - Un incendio di sterpaglie si è esteso nel pomeriggio di oggi nell'oasi marina protetta di Torre Guaceto (Brindisi) e ha distrutto circa tre ettari di canneto e Macchia mediterranea sul lato monte della riserva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un canadair. Secondo quanto riferito in una nota dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, l'origine del rogo potrebbe essere riconducibile alla cattiva conduzione agronomica di alcuni terreni vicini all'area dall'alto valore naturalistico andata distrutta. "Ringrazio vivamente i vigili del fuoco per l'importante attività svolta - ha dichiarato il presidente del Consorzio, Corrado Tarantino - se non fossero prontamente intervenuti quando il personale dell'ente ha chiesto il loro aiuto, avremmo rischiato di patire conseguenze ben più gravi rispetto a quelle subite". (ANSA).