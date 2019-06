Furto di libri preziosi in Gb,15 arresti

MONZA, 26 GIU - Quindici persone sono state arrestate in Inghilterra e Romania a seguito di un'operazione dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, la Metropolitan Police di Londra e l'Ispettorato Generale della Polizia romena, coordinati da Europol ed Eurojust. Sono accusati di far parte di un'organizzazione responsabile del furto di 260 libri antichi del valore di 2 milioni di euro, messo a segno nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017 a Feltham (Regno Unito). Sono due collezionisti italiani, uno di Pavia e l'altra della provincia di Padova, oltre a un cittadino tedesco, i proprietari dei libri trafugati in Inghilterra nel 2017 (e non ancora recuperati), dall'organizzazione criminale smantellata dall'operazione dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza e dalle polizie inglesi e rumene, mentre si trovavano in un magazzino a Feltham (Inghilterra) per essere trasferiti a San Francisco (Stati Uniti), in occasione della 50/a fiera internazionale dei libri antiquari.