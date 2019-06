mercato Inter, anche Conte in sede

MILANO, 26 GIU - Ore intense di trattative di mercato per l'Inter nella nuova sede di Porta Nuova. Anche oggi l'allenatore Antonio Conte ha raggiunto gli uffici nerazzurri dove, da questa mattina, era presente anche Federico Pastorello agente del giovane attaccante classe 2001 Edoardo Vergani che dovrebbe essere ceduto alla Roma per far approdare Edin Dzeko all'Inter. Il summit di mercato è durato fino al pomeriggio.